Redes.- A un joven estadounidense de 19 años le tuvieron que ser amputadas las piernas y parte de los dedos de las manos, debido a que contrajo una bacteria, luego de ingerir las sobras de comida que había guardado del día anterior.

Este extraño caso fue documentado por la revista científica The New England Journal of Medicine, en donde se relató qué ocurrió con el joven, así como los síntomas que presentó previo a que tomaran la decisión de cortar sus extremidades.