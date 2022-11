Redes.- Después de varios meses de incertidumbre, Amaia Montero reapareció. Medios de comunicación captaron a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh saliendo de una clínica de rehabilitación a la que ingresó tras compartir en sus redes sociales una foto y un mensaje en el que dejaba ver que estaba teniendo severos problemas de depresión. La artista preocupó a sus fanáticos, por lo que ahora se encuentran aliviados de ver sus primeras imágenes y conocer que se puso en manos de profesionales de la salud mental.

Fue el pasado mes de octubre cuando la intérprete de «Rosas» tomó su cuenta de Instagram para subir una imagen en blanco y negro en el que se veía visiblemente desmejorada, pues se observaba cansada y, algunos afirman, que triste. La postal no fue lo único que llamó la atención de sus más de 520 mil seguidores en la plataforma, también el mensaje que utilizó para acompañarla, ya que escribió «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.