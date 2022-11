México.-En las aulas lo normal es que los alumnos estén atentos a sus clases, pero en ocasiones ocurren situaciones peculiares que, si alguien las capta en video o foto, pueden volverse virales en redes sociales.

Ejemplos de lo anterior hay muchos, basta recordar el caso del profesor que recibió la invitación de un grupo para ser su padrino de graduación con una ceremonia inspirada en la saga Star Wars o la maestra que bromeó con su clase al ritmo de la canción No se va, del Grupo Frontera.

Ahora, en otra aula ocurrió un momento que de inmediato cobró notoriedad en TikTok: un estudiante captó a su compañero mientras hacía ‘papas locas’.

El usuario Karlo Hernández (@karlohernan99) subió a su perfil un video del momento en que un joven de su grupo está preparando esta garnacha para después venderla a 25 pesos.

Destaca que el curioso vendedor llevó a la escuela todo lo indispensable para su producto: desde una bolsa grande de papas hasta un paquete de vasos, sin olvidar la Salsa Valentina y un recipiente con limón.

“Mente de tiburón”, agregó Karlo Hernández sobre su compañero.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, pues al momento acumula más de 5.2 millones de visualizaciones y más de 2 mil comentarios, entre los que destacan:

“Es mejor vender papas que otra cosa… hay que apoyar a nuestros chicos necesitan para sus estudios”, “Ese vato será empresario”, “Sin miedo al éxito”, “Yo también vendía papas y me iba muy bien, hasta los maestros me compraban”, “Apoyemos al emprendimiento local”, “Cuántos así han pagado sus carreras, Dios lo bendiga siempre” y “Hoy se ríen de mi, mañana me verán en mi Ford Lobo del año”.