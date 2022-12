Redes.- Un video en redes sociales despertó un debate en sus comentarios sobre lo estrictos que llegan a ser los profesores en algunas ocasiones, pues un alumno perdió calificación por no agregar su nombre en uno de sus trabajos finales. Aunque está claro que la autoridad en el salón de clases debe ser respetada, algunos usuarios defienden que un error le sucede a cualquiera. Sin embargo, también hay internautas que aseguran que es fundamental que las fallas de los alumnos sean corregidas desde la escuela para mejorar su formación profesional. En esta ocasión un joven perdió una calificación luego de no agregar el nombre de su profesor en uno de sus trabajos finales. El clip fue compartido por el mismo alumno en el que muestra cómo su profesor reacciona al error que es fundamental al momento de entregar un trabajo: “Y cómo califican los profes en la UNI?”, escribió el joven en la descripción de su video. “Peor, no está mi nombre ¿Cuánto te pones tú (De nota)? 4”, dijo el profesor, mientras los demás alumnos que estaban a su alrededor reaccionaron asombrados. El joven destacó que su solo alcanzó una calificación de 4 cuando el máximo era 20, y culpó a que una de las razones era que su nombre no estaba anotado. El video suma más de 9 millones de reproducciones en TiKTok.

“Jaja jamás te puedes olvidar el nombre del profe, eso los ofende xd”, “Como no va a poner la biografía y más aún los datos”, “Perder puntos por no poner nombre xd”, “A mi ni me dicen nada solo es importante el contenido y que lo sepas redactar”, escribieron en los comentarios. Algunos usuarios resaltaron que aunque el profesor fue estricto con su calificación, nunca perdió la buena actitud o no reaccionó molestó ante el fallo de su alumno.

Con información de Milenio