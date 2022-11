Redes. -Andra Escamilla, mejor conocida como “La Compañere”, volvió a dar de qué hablar luego de que compartiera con sus seguidores una tiste noticia sobre su salud.

«Algunas noches no duermo, vivir con epilepsia me ha enseñado que no tenemos control sobre todo lo que pasa en nuestras vidas», reveló.

La joven señaló que debido a la enfermedad que padece, hay días en lo que el dolor es insoportable.

“Si por mi fuera dormiría sin dolor y al día siguiente dibujar o animar, pero aquí estoy con un dolor que recorre mi cuerpo», contó.

Algunas noches no duermo, vivir con epilepsia me ha enseñado que no tenemos control sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Si por mi fuera dormiría sin dolor y al día siguiente dibujar o animar pero aquí estoy con un dolor que recorre mi cuerpo#life #bed pic.twitter.com/groavaf8is — AndraMilla (@andra_milla) October 23, 2022

Luego de lo revelado, la también influencer recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

«Cuídate mucho y descansa», «la epilepsia me enseñó que tengo control total de mí mismo, no estás sola», aunque también hubo quien puso en duda la epilepsia de Andra, «¿ahora tienes epilepsia? jaja».

¿Qué es la epilepsia?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la epilepsia es un trastorno cerebral, que se acompaña de convulsiones, que a su vez constituyen un «cambio breve en la actividad normal del cerebro».

¿Por qué se hizo famosa Andra Escamilla?

Andra Escamilla, ‘La Compañere’, se volvió una celebridad en Internet por el uso de los pronombres y su definición como persona no binaria.

Fue a través de un video difundido en redes sociales cuando Andra irrumpió en una conversación con un profesor de clases, cuando uno de los presentes la llamó “compañera”, a lo que ella corrigió al definirse como “compañere”.

Posteriormente, se supo que la joven tenía redes sociales trabaja en animación y es una persona no binaria, es decir que no ubican su género como masculino o femenino.

Este año, Andra hizo una cuenta en Only Fans, una plataforma en donde la gente vende fotos y videos, pero ésta fue hackeada. A partir de ahí, se desató una discusión sobre si «La Compañere» podía hacer valer la ley Olimpia por la vulneración de sus fotos privadas.

