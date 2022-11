México. – En TikTok se ha viralizado el uso de un filtro de «explosión», con el que los usuarios juegan bromas a sus padres, haciéndoles creer que algo explotó en su casa.

La broma consiste en que las personas conectan un cargador a un enchufe de luz, cocinan o arreglan algo en el auto y aparece repentinamente una explosión, haciéndoles creer que les paso algo.

En uno de los cientos de videos, una joven es quien le manda un video a su papá, el cual, tiene activado ese filtro, y le dice “papá, mira este es el cargador que te decía, no sé qué estará pasando, le trato de poner el cargador y como que le salen chispas, mira mira”, posterior aparece el efecto de explosión, su padre al ver el video reacciona asustado.

“¡Yaneth, Yaneth, ¿qué te pasó?, ¿te ardiste o qué?, ¿estás achicharrada o cómo quedaste?, ayy que preocupaciones contigo ombre!

Yaneth siguiendo su broma no le respondía a su padre, a lo que reaccionó más alterado.

“¡Ay mamasita, ¿qué te pasó, ¿qué te pasó, te ardiste o qué?, es un incendio eso ombre, ¿quieres que te mande los bomberos allá o qué?, contesta hombre, ¡contéstame por favor!

La usuaria a pesar de que ya había llegado lejos con la broma, solo le contestaba con un emoji de una explosión y de una calavera, a lo que el papá se asustó más y le preguntó que si se había muerto.

“¡Ya me pusiste los nervios de punta chamaca, mira ya lo que hiciste por no contestar ya le pego ´el telele´ a tu mamá, ¿ya te moriste o por qué mandaste esa calavera?, Mira no vuelvas hacer eso otra vez, nos vuelves hacer eso y vas a ver, vas a ver, ahora si no te la vas a perdonar Yaneth!

El filtro puede ser utilizado para más bromas, pues un usuario de redes sociales le manda un video a su mamá, en donde está intentando prender el carro y le dice que no funciona, al darle la vuelta a la llave se activa el filtro y pareciera como que explotó el carro.

Otro chico, quien es identificado como Ernesto Oropeza, también utilizó el efecto explosión, le mandó un video a su mamá donde preparaba enchiladas, la madre, al ver la supuesta explosión le contesta: «Ernesto ¿qué fue eso?», el joven seguía con la broma diciéndole que le puso mucho aceite al sartén.

Su mamá, quien iba manejando, cayó en la broma y finalmente lo regañó debido a que se le subió la presión por el susto.

Son varios los videos que se han hecho virales en TikTok, debido a los diversos tipos de bromas, ya que puede ser utilizado en cualquier situación que pueda acabar supuestamente en una explosión, como lo es el conectar algo a un enchufe, cocinar, estar revisando un carro o la explosión de un aparato electrodoméstico.

Con información de ABCnoticias