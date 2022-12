México.-Marcela Mistral compartió un video en sus redes sociales en el que denuncia que el personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le exigió que tirara a la basura la leche materna que llevaba consigo.

«A tirar la leche materna que porque no pasa en el aeropuerto de México… y me dicen ‘¿y el bebé?’ No sé cómo explicarle que si no traigo al niño por eso me saco la leche. Si trajera al niño no me la sacaba, señorita», mencionó la famosa.

La conductora comentó que viajaba con la medida permitida de líquidos, por lo que no entendía la forma de proceder por parte de las autoridades.

ADVERTISEMENT

«En ningún aeropuerto nacional o internacional me habían hecho esto aun llevando mucha más leche, la cual viaja en botes de tamaño permitido. Es la comida de mi bebé… Pocas cosas me quiebran, esto me tronó por completo. Absurdo, no sé cómo accionar en estos casos», dijo.

“Ahora sí estoy bien emperrada”, declaró.

Como era de esperarse, la grabación de la conductora generó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

“En el año 2006, un grupo de terroristas intentaron hacer explotar varios aviones con ‘bombas líquidas’ en Europa. Es seguridad, así sea agua es igual”, “Y luego nos quejamos del tráfico de cosas ilegales, cuando las autoridades se ponen estrictas nos quejamos”, escribió un internauta.

Otro usuario le aconsejó a la famosa que se adecuara a las reglas implementadas por el aeropuerto.

“Pues en CdMx o te aclimatas o te aclichingas, te refieres despectivamente a CdMx pues busca como viajar a otros lados donde no pases por la capital”, señaló el internauta, a lo que Marcela Mistral respondió:

“Sí, claro verdad, el problema soy yo, no los personajes que dependiendo de su humor te tratan”.

Hasta el momento, el video de Mistral cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

@musamistral Me obligaron a tirar la leche materna en el aeropuerto de la ciudad de México, ósea no en Estados Unidos sino EN MEXICO !!!! Donde tienen salas pro lactancia!!!!!! NO ES JUSTO!!! No es humano!!! ♬ sonido original – MusaMistral

Con Información de Comunicado