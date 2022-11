México.- “Ahora me la compras a huevo”, ambulante intenta golpear a conductor que no quiso adquirir su producto En la red social TikTok se hizo viral un video en el que se observa cómo un vendedor ambulante de la avenida Periférico de la CDMX, intenta golpear a un conductor que no le quiso comprar un aparato que sirve para colocar el celular en el tablero del automóvil.

La grabación actualmente cuenta con más de 7 millones de reproducciones en dicha plataforma de videos cortos y esto se debe a que el conductor y el vendedor se enfrascaron en una discusión de varios minutos que llevaron desde los insultos hasta a amenazas de golpes.

“Ahora me la compras a huevo”, se escucha decir al ambulante quién además abrió la puerta del lado del copiloto del coche para amedrentar en distintas ocasiones con lanzarle un puñetazo al joven que grababa la discusión.

En un momento, el conductor trató de amenizar el problema regalándole una botella de agua al señor que vendía aparatos para el teléfono pero este la tomó para aventar el líquido al interior del vehículo, lo cual provocó se molestara el usuario del coche.

Asimismo, el ambulante señaló hacía el cruce de la avenida donde se observaban otros vendedores y amenazo al automovilista de que si no accedía a pagarle los $220 pesos por el artículo para el coche, les llamaría.

¿Todo fue una broma?

Algunos comentarios en dicha publicación de TikTok se dirigieron contra el vendedor pero en otros aseguraron que todo era culpa del conductor quien, aseguraron, se dedicaba a hacer bromas para su canal de YouTube.

Es por ello, que se hizo una búsqueda en dicha plataforma de videos y se encontró con el video original en el que se constató que efectivamente el sujeto que maneja el coche, conocido como Geovanicontreras67 había quitado un sello del producto del vendedor solo para hacerlo enojar y así jugarle una broma.

A pesar de ello, los comentarios se mantuvieron divididos entre quienes consideraron que aún así es peligroso que un ambulante pueda amenazar de esa forma y que ningún policía esté cerca, así como quienes reprobaron la actitud del youtuber pues aseguraron que solo fue a molestar a alguien que se gana la vida honradamente.

