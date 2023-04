México.-El partido de Chivas vs León fue el lugar donde exhibieron a un hombre que supuestamente no le da pensión alimenticia a su ex pareja, y el hecho, rápidamente se viralizó en redes sociales.

La historia comienza con una publicación en Facebook, la cual cuenta con más de 46 mil reacciones y 20 mil compartidas. En la foto de la usuaria Paola Ocegueda podemos ver a un hombre junto a su pareja, los cuales asistieron al partido de Chivas vs León, sin imaginar que serían captados en cámara y que esto sería visto por la ex pareja del presunto responsable de no pagar pensión alimenticia.

“Pero no hay para la pensión alimenticia… En fin prioridades”, se lee en la descripción de la foto.

El acusado, por supuesto, opinó al respecto pidiendo a la persona que lo exhibió que quitara a su actual pareja del asunto porque ella presuntamente no tiene nada que ver.

“Neta sin ofender ni nada pero está más emocionante este capítulo que la Rosa de Guadalupe jajaja”, comentó un usuario en Facebook. Mientras que otros agregaron: “Publica su número telefónico pa no dejarlo dormir”, y “Hasta parece que te lo pusieron de pechito jajaja para que lo exhibieras”.

Por supuesto también hay usuarios que han defendido a este hombre, pero son más los que están en contra de la actitud del presunto irresponsable. Sobre todo, porque utilizaron de argumento que si la mujer no recibía pensión entonces no tendría dinero para tener cable y ver el partido de Chivas vs León.

“Ahora resulta que tienes que estar a la pobre porque él no te da pensión. Cómo si con la pensión mantuvieran a la mujer”, señaló una internauta.

Por su parte Paola señaló que “ El punto es que siempre se las ingenian para que la culpa sea de la mamá”.

