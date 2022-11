Redes.- A través de TikTok se está haciendo viral un clip en la cuenta -@lachitoangel- en el que un aficionado mexicano pierde el control y destruye su pantalla de televisión tras la derrota de dos a cero por parte de Argentina contra la selección mexicana. El aficionado del Tri, no logró controlar sus emociones y se le fue con todo a su aparato de televisión. El momento quedó grabado y se ha vuelto viral en las últimas horas.

Al conocer el resultado del partido que hizo llorar a miles de mexicanos, el aficionado, vestido con la playera del Tri, no pudo aguantar su enojo y explotó contra su pantalla de televisión con una canción de fondo que decía: “Si saben cómo me pongo, entonces pa’ que ime invitan”. Como se puede ver en el video, el hombre empieza a darle puñetazos y manotazos a la tele donde veía el partido de México vs Argentina. En el clip se puede ver al hombre muy enojado destruyendo el aparato electrónico. En la descripción del video se incluyó el hashtag #humor por lo que se presume que el video se trataría de una parodia de un hombre enojado que destruye una televisión. Sin embargo, la pantalla sí se puede ver estrellada y descompuesta mientras el hombre le da de puñetazos.

Los comentarios de los internautas en TikTok no se hicieron esperar en criticaron la actitud del joven al reaccionar de esa manera ante el resultado de un partido de futbol. “No se rían, preocúpense”; “Necesita terapia 100%”; “Aprende a perder”; “Y qué culpa tiene la TV”, escribieron los usuarios en TikTok. Aunque no faltó quienes lo tomaran con humor y bromearan con la actitud del aficionado. “Nos representa a varios”; “Te entiendo, hermano”, comentaron otros usuarios. El video publicado por -@lachitoangel- acumula más de 14 millones de reproducciones y 10 millones de ‘me gusta’.

Con información de Milenio