EE.UU.- Aficionado de Houston traslada en carretilla y avión privado los 75 MDD que ganó en apuestas Los Astros de Houston se proclamaron campeones de la Serie Mundial y este resultado provocó que su aficionado Jim McIngvale ganara 75 millones de dólares en apuestas, casi una semana después el empresario presumió que trasladó su premio en carretilla y en avión privado.

El apostador es conocido como el ‘Mattress Mack’ e invirtió 10 millones de dólares en casas de apuestas, el resultado le favoreció y tras cobrar su premio compartió la forma en la que trasladó parte de sus billetes.

En su cuenta de Twitter Mattress Mack publicó un video donde se observa un auto con la cajuela llena de bolsas de dinero, llega Jim McIngvale con su playera de los Astors y con una carretilla, después empieza a colocar las bolsas con cientos de billetes, para después subirlos a su avión.

Al llegar a su destino, los propios pilotos le están ayudando al empresario a trasladar su premio económico a su camioneta que estaba en la pista.

El hecho de ganar los 75 millones de dólares, significó que Jim McInvale cobró la apuesta más grande de la historia en Estados Unidos.

🗣 “This money is HEAVY!” – @MattressMack showed up with a WHEELBARROW to load $10,000,000 in cash onto the jet 😅💰 pic.twitter.com/XCI8TstCRd

Hey Paul, where’s my weight belt? Looks like a trip to the chiropractor is on tap. But a sore back is well worth it if our eligible @GFToday customers can get their mattresses FREE, FREE, FREE! We’re letting it ride for 2023 with another Astros Win It All promotion! Go ‘Stros! pic.twitter.com/Im5pOjLIYs

— @MattressMack (@MattressMack) November 11, 2022