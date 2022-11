Redes.- Esta temporada se ven cientos de vestimentas debido a la noche de brujas o Halloween; sin embargo, unos pueden llegar muy lejos y recibir cientos de críticas, tal como los de unos adolescentes que se disfrazaron como prisioneros, con cara pintada de negro cometiendo así un presunto “crimen de odio“.

Fue a través de las redes sociales que circuló el video en el que se puede ver a tres jóvenes blancos con el rostro y manos pintadas de negro y estaban “acompañados” de un policía falso, quien también era parte del grupo de adolescentes.

El video fue captado en un Walmart de Cedar City, Utah, y causó diversos comentarios en contra por considerarlos racistas; sin embargo, pese a que la persona que los vio los criticó y rechazó su atuendo, algunas personas que estaban en el mismo lugar sonreían por la “creatividad” de los disfraces.

“Ustedes no van a entrar a una universidad. Ustedes no van a obtener ninguna beca, porque esto es un crimen de odio“, declaró la persona que grabó al grupo de adolescentes. “Todos abandonamos la escuela secundaria, está bien”, declaró uno de los integrantes del grupo, mientras que la mujer respondía “realmente no es gracioso“.

El video se hizo tendencia en las redes sociales que llegó hasta el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien instó a los ciudadanos a rechazar “estereotipos, insultos y actitudes tan ofensivas”, de igual manera, condenó el racismo en todas sus formas.

El racismo en Estados Unidos no solo se refleja en los disfraces que podrían utilizar jóvenes en la noche de Halloween, sino que también en las promesas políticas a su favor para combatir dicha problemática que parecen no llegar. De acuerdo con Pew Research Center, el 44% de los afroamericanos cree que es poco probable que se llegue a una igualdad para las personas negras.

Por el contrario cifras de la agencia, publicadas en agosto de 2022, señalan que ocho de cada diez sufrieron discriminación por su raza o etnia, mientras que el 68% considera que el racismo es la principal causa para que la gente afrodescendiente no pueda salir adelante.

Jóvenes se disfrazaron de prisioneros e hicieron "blackface" pic.twitter.com/hTBYYxShA6 — Rosalía Mag (@MagRosalia) November 2, 2022

Con información de MSN