México.-Los adolescentes en la actualidad cada vez encuentran maneras más “creativas” de realizar sus tareas, pero a pocos se les ocurre subir a las azoteas de su casa para hacerlas y aunque puede ser un lugar en donde pueden concentrarse, no se imaginan que el viento podría llevarse su esfuerzo.

Pues esto le ocurrió a un adolescente que se volvió viral después de que subiera a TikTok el video en donde contó su “desgracia”, pues mientras estaba haciendo su tarea, el viento ocasionó que ésta volara.

“Don pend… se vino a hacer la tarea en la azotea, quería tener mi momento aesthetic oyendo música y haciendo la perra tarea”, dijo el joven en el video.

El adolescente mencionó que esa tarea la debió de haber hecho desde hace días, pero lo dejó al último momento y que justo cuando la había acabado se le voló.

“No hice nada en dos semanas, se me voló. Se me acaba de volar la pinc… tarea. Yas la había acabado, no mam…”.

En la descripción del video el joven escribió que le pasaran tips para poder saltarse a la casa del vecino en donde podría estar su tarea.

“Pasen tips para saltarse a la casa del vecino”.

En los comentarios muchas personas se rieron de lo que le ocurrió al joven y algunos dijeron que a ellos también les había pasado.

“¿Ahora cómo te va a creer el profe?”, “No me río porque fácilmente podría ser yo”, “No te juzgo porque también una vez me pasó”, “Y se marchó”, “De los creadores de: ‘mi perro se comió la tarea’ viene: ‘se me voló la tarea’”.