México.- En TikTok se está haciendo viral la polémica respuesta de una joven al recibir varios audios de su ex suegra a través de WhatsApp. La joven decidió evidenciar a la mujer y sobre todo, la respuesta que ella le dio a la señora se hizo viral. La cuenta deTikTok -@l03062002g- compartió en su perfil un clip de corta duración en el que se puede escuchar unos audios de la enojada suegra en contra de la joven y la divertida respuesta de ésta.

La ‘guerra’ entre suegra y nuera que se compartió a través del video en la cuenta de TikTok -@l03062002g- se puede escuchar parte de los audios de la ex suegra, enviados a través de WhatsApp, en los que insulta a la supuesta ex novia de su hijo. “Pin** pe**a malagradecida maldita. Te odio pe** y digas lo que digas, te burles, tú no te vas a quedar con mi hijo”, se pudo escuchar en los audios de la enojada mujer. Sin embargo, la joven no se enganchó con la mujer y optó con responder con una divertida frase que hizo que el video se volviera viral en TikTok: “Adiós, popó” , fueron las dos palabras con las que se ganó los aplausos de los internautas quienes comentaron que se alegraban de que ya no tendrá que convivir con una persona tóxica y grosera como lo fue su ex suegra. «Que bueno que ya es ex suegra»; «Que coraje de suegras esas todas hemos tenido una así»; son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Con información de Milenio