México.-“Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar”, se escucha de fondo en un video mediante el que se comparte una conmovedora historia que tiene fascinados a los usuarios de TikTok.

Esto se debe a algo sencillo, se trata de un abuelito que tiene 15 años llevando a sus nietos a la escuela pues además de querer que lo recuerden con amor, también actúa de esta manera para demostrarles lo mucho que los ama.

El video fue compartido por la madre de los niños, quien siente orgullo por el actuar de su padre, como ha expresado a través de otros clips compartidos en su cuenta @magyguerrero94

“Yo no quiero ser como mi papá, yo quiero que me recuerden bonito”, dijo el hombre.

En el clip se observa que el abuelito va cada mañana por sus nietos, espera a que se suban al auto y los deja en la escuela, donde se despide de ellos.

A lo largo del video, se lee la siguiente leyenda: “Mi papá lleva más de 15 años llevando a todos sus nietos a la escuela porque dice ‘yo no quiero ser como mi papá, yo quiero que me recuerden bonito’”.

Usuarios no tardaron en reaccionar tras quedar conmovidos. “Cuándo el nieto le pide su beso; hizo todo bien…”, “mi abuelo hasta la prepa me llevaba”, “Mi abuelito me acompaño hasta la prepa, pero ya se empezaban a notar sus pasos cansados”, “cuiden a sus abuelitos, yo extraño al mío”, y “mi abuelo me llevaba al kinder pero se fue muy rápido”, comentarios algunos.