Estados Unidos.-Como cualquier otro día, un abuelito acudió a Walmart por sus medicinas. Todo iba normal, hasta que llegó el momento en el que tenía que pagar. La cajera de la farmacia le negó la venta por el simple hecho de que el adulto mayor iba a pagar con monedas. Afortunadamente uno de los clientes grabó la escena que se viralizó rápidamente.

La vergonzosa escena ocurrió en Nevada, Estados Unidos.

@thrist01, quien en ese momento se encontraba haciendo fila, inmortalizó la escena y luego decidió colocarlo en su cuenta para balconear a la cajera.

El hombre, identificado como Joseph Murdocks, se ve nervioso cuando reclama a uno de los cajeros de Walmart, que rechazó recibir su dinero en efectivo.

«Esto es dinero estadounidense, lo entregan como cambio todos los días», agregó el hombre diciendo que había tenido que ahorrar para pagar sus medicamentos.

«No todo el mundo es rico y no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Esto es dinero. Se toma en todos los bancos de Estados Unidos. Se recibe en todos los negocios de Estados Unidos excepto, aparentemente, Walmart», expresó enfadado Murdocks, quien se mira notablemente nervioso y molesto.

Sin embargo, la polémica surgió, porque muchos usuarios de TikTok aseguraron que esto quizá pudo deberse a que muchos establecimientos dejaron de recibir efectivo, debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en lo que se refiere a Walmart la empresa simplemente ha sugerido a sus clientes pagar digitalmente, pero esto no es una regla.

Walmart wouldn't take this man's change to pay for medication because of COVID pic.twitter.com/b5hzcM9aQs

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 10, 2021