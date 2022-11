Redes.- Una tierna abuelita recibió un increíble regalo por parte de sus nietos para que ya no se sienta sola y su reacción se hace viral en Tiktok. ¿Qué le dieron? Resulta que recibió un lindo loro real, luego de que uno de juguete la acompañara. En un video publicado por la cuenta -@sandra_berganza2- se cuenta que una mujer de la tercera edad tenía un loro de juguete con el que se ponía a platicar para no sentirse sola, sin embargo, sus nietos le compraron uno de verdad y la historia ha conmovido a todos en las redes.

La usuaria identificada con el nombre de Sandra Berganza contó que su abuelita se compró un loro de plástico y no paraba de jugar y platicar con él; iba y venía con el loro para todos lados como un fiel compañero para no sentirse sola. Al ver la situación, su familia decidió regalarle un loro hembra de verdad. Y así lo anunciaron en redes sus nietos. “Estamos seguros sus nietos que esto traerá mucha felicidad para usted. Así que abuelita espero que disfrute de su regalo! Ya no se va a sentir sola nunca más”, se lee en la publicación.

Al recibir el obsequio, la reacción de la tierna mujer se volvió viral en Tiktok con muchos comentarios positivos. “Aaaawwww que linda, me dio mucha ternura, como una niña con su lorito”; “Que bonito!! y lo mejor que que la aceptó y no quiso picarla”; “Ver a los abuelitos y papás felices no tiene precio”; escribieron los internautas.

Al final del video se puede observar que la abuelita le pone de nombre a su lorito “Gloria”. En la descripción del video también se dio a conocer a los seguidores de la cuenta, que la abuelita no la ha pasado muy bien de salud últimamente pero a pesar de todo no se ha rendido y ha demostrado ser una mujer muy fuerte.

Con información de Milenio