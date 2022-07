EE.UU.- En el 2020, tras el inicio de la pandemia, muchos doctores, enfermeras y personal médico trabajaron arduamente para atender a todas las personas que fueron hospitalizados por secuelas del covid-19. Una de ellas fue la doctora Audrey Sue Cruz, que hace poco mostró que Barbie decidió rendirle un homenaje a ella y a otras mujeres creando sus propias muñecas. Aunque Barbie hizo una muñeca inspirada en ella, el momento más emotivo de la doctora fue cuando su abuelita, quien la apoyó en todo momento cuando estaba estudiando la carrera, vio por primera vez el juguete y no pudo evitar llorar.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la doctora mostró el momento en que su abuelita, quien hace poco fue dada de alta del hospital, vio la muñeca y no pudo contener las lágrimas. Audrey escribió en la descripción del video que compartió en Instagram que su mamá, como también le dice de cariño a su abuelita, durante su juventud pasó por momentos difíciles y tuvo problemas económicos, pero esto no le impidió seguir adelante, ya que abrió un local con el que se ayudó para mantener a sus hijos y nietos. “Mamá me inspiró para alcanzar mis sueños. Completé mi título en ingeniería, recibí mi título en medicina y luché en el frente de la pandemia como médico, todo ello inspirado y motivado por el duro trabajo y la lucha de mi abuela”.

La doctora mencionó que durante el tiempo que estudió la universidad, recibió mucho apoyo de su abuela, quien no le pedía nada a cambio. “Se ocupó de mí durante los años más duros de la carrera de medicina y nunca me pidió nada a cambio”. De acuerdo con Audrey, su abuela no pudo ver la muñeca la primera vez que la exhibieron debido a que se encontraba en el hospital, pero ahora que fue dada de alta y se encuentra mejor, la llevo a conocer su propia Barbie. “Mostrársela fue uno de los mejores momentos de toda mi vida. ¡Te quiero, mamá”.