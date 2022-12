EU.-Para aquellas personas que no les gusta cooperar en nada y solo llegar y comer, posiblemente esta estrategia les vaya a servir. Una abuelita cobró a su familia 600 pesos para que cenen con ella en navidad y si no pagan no pueden si quiera ir a su casa.

De acuerdo con la BBC, se trata de una mujer de 63 años llamada Caroline Duddrige que notificó a toda su familia que debían hacerle una transferencia bancaria si querían ir a su casa a la cena navideña que todos esperaban, pero que posiblemente algunos ya lo pensaron.