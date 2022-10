Redes.- A unos días de que se celebre Día de Muertos y Halloween, las redes sociales están repletas de personas que muestran sus disfraces más originales, pero sin lugar a dudas, un señor se robó el show después de colocarse una botarga de plátano para seducir a su esposa.

Fue a través de TikTok donde un joven identificado como Tuchiquitobombom (@ricombnm) grabó el momento en que su papá estaba acostado en la cama cubierto por un traje de banana.

Así, en el clip que rápidamente superó las 11 millones de vistas el hombre le dice a su hijo que le llame a su esposa, por lo que al gritarle, se ve a la señora caminando hacia al cuarto mientras les grita: “¿Qué, qué?”.

Sin embargo, el momento que hizo estallar de risa a los internautas fue cuando la mujer llegó a la recámara y su esposo, quien estaba recostado de una forma “sexy” le dijo: “Ven para que me la peles”.

Ante esto, la madre del tiktoker se molestó y se acercó a la cama para darle un ligero golpe a su esposo por la broma que le acababa de hacer, mientras que el joven no paraba de reír por la situación.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar al respecto y varios de ellos lanzaron todo tipo de chistes respecto a esta divertida escena que circula en internet.

“El don: hoy amanecí romántico”. “Procede a quitare la cáscara”. “Si yo no voy a tener un esposo así entonces no quiero nada”. “El papá: hoy me levante con ganas de ser un chico malo”. “No dejaste ni la cáscara”. “Estaba llorando por los tiktoks de perritos y este me sacó una carcajada”, fueron algunas de las menciones.

Otros disfraces que dieron de qué hablar en redes

Entre todo ese cúmulo de información e imágenes ha llamado la atención que no solo los seres humanos han encontrado el disfraz perfecto para esta temporada sino que incluso sus mascotas ya cuentan con el atuendo ideal, enterneciendo a miles de internautas y asombrándolos con la creatividad de sus caracterizaciones.

Uno de los videos que más sensación ha generado en redes sociales es el de un perro raza golden retriever de nombre Teddy, el cual fue capturado modelando al menos cinco disfraces diferentes por lo que su dueño consultó con sus seguidores de redes sociales sobre cuál es el que el carismático canino debería usar en este Halloween 2022.

Entre algunos de los personajes de los cuales se ha caracterizado se encuentran Batman, Chucky, Yoda o Harry Potter son algunos de los trajes que Teddy -el perro- ha utilizado para ganarse el corazón y apoyo de usuarios en redes sociales.

“Se ve hermoso vestido de Harry Potter!! ese es el disfraz ideal para este Halloween”; “Morí de ternura con su carita, aparte se ve que es un amor y un perrito súper dócil, cualquiera de los disfraces se le ve increíble”; “El único disfraz que debería usar es el de Golden Retriever! Dejen de humanizar a los animales, por Dios, no fueron hechos para esto”; expresaron algunos internautas en los comentarios del video.



