Ciudad Juárez, Chihuahua.– La región fronteriza inició la semana con condiciones climáticas contrastantes y diversas afectaciones en la movilidad urbana, por lo que autoridades meteorológicas exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir debido a la presencia de encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Durante las primeras horas de este lunes se registró una temperatura de 19 grados Celsius, acompañada de un ambiente agradable. Sin embargo, las lluvias recientes han dejado complicaciones en varias vialidades, por lo que se recomienda a los automovilistas salir con anticipación de sus hogares y conducir con precaución para evitar percances o retrasos en sus traslados.

De acuerdo con el pronóstico, a lo largo de la jornada se espera un incremento importante en la temperatura, alcanzando una máxima de 34 grados Celsius bajo un cielo parcialmente nublado, lo que generará un ambiente caluroso durante la tarde. Para la noche, el termómetro descenderá hasta los 22 grados Celsius, manteniendo condiciones templadas.

En cuanto al viento, se prevén rachas ligeras de entre 10 y 20 kilómetros por hora, por lo que no representan un riesgo significativo para la población. No obstante, la posibilidad de lluvias continuará presente, con una probabilidad de precipitación del 20 por ciento durante la mañana y hasta 30 por ciento por la noche.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y al estado de las calles, especialmente en zonas propensas a acumulación de agua. Asimismo, recordaron que el ocaso ocurrirá a las 8:05 de la tarde, marcando el cierre de una jornada en la que será importante mantener medidas de prevención tanto para conductores como para peatones.