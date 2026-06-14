Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una pipa se volcó la tarde de este sábado sobre la avenida Ramón Rayón y la calle Río Hondo, luego de presuntamente caer en una zanja abierta por trabajos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad circulaba por la zona cuando perdió el control al aproximarse a la excavación, provocando que el vehículo terminara volcado sobre uno de sus costados. El incidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

Elementos de Seguridad Vial acudieron al lugar para resguardar el área y coordinar el tráfico, mientras personal de emergencia evaluó las condiciones del operador y verificó posibles riesgos derivados del accidente. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad.

La volcadura ocasionó afectaciones a la circulación en el sector, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad y garantizar la seguridad en la zona.

Las causas exactas del accidente serán determinadas por las autoridades correspondientes, quienes realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer cómo ocurrió el percance.