CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un paramédico voluntario, ampliamente reconocido por su vocación de servicio a la comunidad, se encuentra en estado sumamente crítico tras sufrir un aparatoso accidente vial mientras se dirigía a atender una emergencia. Familiares y amigos han lanzado un llamado urgente a la ciudadanía para solicitar solidaridad ante los cuantiosos gastos médicos que enfrenta.

La víctima fue identificada como el paramédico Mateo, de 50 años de edad, quien utilizaba de manera habitual una motocicleta equipada con un kit de primeros auxilios para trasladarse de forma rápida y responder a los llamados de auxilio de la población. Su labor altruista se vio truncada de manera trágica debido a una imprudencia vial.