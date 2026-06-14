Ciudad Juárez, México. Un paramédico de una corporación civil de emergencias se reporta en estado de salud grave tras protagonizar un fuerte accidente vial a bordo de su motocicleta, mientras circulaba en calles del sector central de la urbe.

El aparatoso percance vial se registró de manera específica sobre la intersección de la avenida Che Guevara y la calle Vicente Guerrero. La víctima de los hechos fue identificada oficialmente como Mateo S. M., de 50 años de edad, quien se desempeña activamente en las filas del grupo de socorro Life One Emergencias.

De acuerdo con los reportes de las corporaciones policiacas que atendieron el reporte de auxilio, el choque e impacto contra el asfalto causaron severos daños materiales a la unidad de dos ruedas, la cual quedó destruida del chasis.

A raíz de estas complejas situacíones, paramédicos de otras dependencias acudieron con inmediatez al cruce vial para reanimar y trasladar a la víctima, quien lucha por su vida y se debate ante la posibilidad de un deceso o mu.rte debido a la gravedad de las heridas que sufrió al momento de realizar su labor de ayuda hacia la ciudadanía.