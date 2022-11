Además, el texto aparentemente escrito por el líder criminal reveló que se le habría pagado a las autoridades queretanas para llevar a cabo el operativo, aunque no se especificó exactamente cuál fue el acuerdo al que llegaron.

Cabe apuntar que la tarde que fue ejecutado El Zermeño algunas versiones sugirieron que quienes viajaban a bordo de los vehículos de la Fiscalía al momento de perseguirlo serían, en realidad, miembros del CSRL, lo cual se ha mantenido como un rumor.

“Los putos se echaron un cambio a la bolsa y nosotros nos quitamos de andar sobres del vato (sic.)”.

Zermeño había sido constantemente mencionado en los narcomensajes que dejaban integrantes del CSRL en los lugares donde perpetraban atroces masacres como la del pasado 9 de noviembre en el Bar Lexus del municipio Apaseo el Alto, en donde ejecutaron a por lo menos nueve personas.

“Esto le va a pasar a toda la bola de putos que se anden prestando a la mamada aqui andamos asiendo lo que tu en tanto tiempo no pudiste ‘Zermeño’ al igual todas las perras flacas de las Jaliscas, salganle al topon, hijos de su puta madre. Att. CSRL Grupo Operativo Sombra. Marro. MV (sic.)”, escribieron los sicarios aquel día.

Los ataques a bares y centros nocturnos han sido una constante del cártel del Marro en meses recientes debido a que, presuntamente, el CJNG utilizaría dichos negocios para la venta de narcóticos.

Anteriormente existía la suposición de que con “Zermeño” los integrantes del CSRL se referían a Santiago Quiroz Zermeño, alias El Chago, quien fue detenido el pasado mes de abril y ha sido identificado como jefe de plaza del grupo jalisciense en San Francisco del Rincón. Sin embargo, al comparar las fotografías de Quiroz Zermeño y el fallecido Emmanuel “N” es posible constatar que son personas distintas.

En continuación con el mensaje que circuló en redes, El Marro pidió a los que conforman su grupo criminal “no burlarse tanto” de la muerte de Zermeño, pues “ya no nos debe nada”.

De igual manera, Yépez Ortiz habría especificado que la cacería del CSRL por Zermeño habría sido una reacción a su traición y a sus “malas decisiones”.

“Las cosas se pusieron de esta forma por sus malas decisiones de él y no hubo de otra pero el cabrón fue parte de nosotros y por eso les pido no burlarse tanto de el, yo en lo personal me quedo con lo bueno que en su momento compartí con el (sic.)”.

Más adelante, invitó a los sicarios de su organización a no intervenir de manera violenta en caso de que la familia de Zermeño decida enterrarlo en Guanajuato, a menos que se presente algún otro de sus “objetivos”.

“Si al vato lo arriman para enterrarlo ahí no vayan a andar haciendola de pedo… Bueno siempre y cuando no se vean los otros que nos faltan pues con esos culeros del Chinaco es como va (sic.)”.

Finalmente, en un peculiar llamado a la unidad y fraternidad al interior de su grupo criminal, El Marro habría sentenciado que “juntos somos fuertes y por eso debemos sernos leales y respetarnos unos a otros”.

Con información de Infobae