México.-No participará en la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes y aseguró que se realizará la misma porque no busca “pasar a la historia como tapadera”. Dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado si participaría en la consulta pare enjuiciar a los ex presidentes, esta mañana durante su acostumbrada conferencia.

“Aprovecho para invitar a la gente a participar va a haber esta consulta en agosto, es el día 1 de agosto, es el domingo. Es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla, quieres que se investigue, y de conformidad a la ley se juzgue, a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, ¿sí o no?”.

El mandatario aseguró que Salinas será juzgado por “entregar los bienes de la Nación a sus allegados”. Zedillo, dijo, se juzgará por convertir al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en deuda pública, “y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda”.

En el caso del ex presidente Vicente Fox, aseguró que será juzgado por “llegar al poder y traicionar a la democracia”.

“¿Por qué juzgar a (Felipe) Calderón? Declaró la guerra a la delincuencia, sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, habían instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos, dos años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos”.

Y el expresidente Peña Nieto sería juzgado por “actos evidentes de corrupción”, dijo.

