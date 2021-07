México.-El nombre de Yoseline Hoffman no sería tendencia de no ser por la joven Ainara Suárez, quien interpuso la demanda por la distribución de un video que de acuerdo con las autoridades puede ser catalogado como “pornografía infantil”. A pesar de su experiencia, en redes la joven sigue recibiendo numerosas críticas.

Suárez manifestó que se siente muy contenta por el avance legal que ha tenido su caso -aunque aún está pendiente la detención de las personas que perpetraron una violación en su contra cuando ella era menor de edad-; sin embargo, la detención de “YosStop” también le valió para ser blanco de ataques.

Fue el pasado mes de marzo cuando Ainara Suárez denunció ante la Fiscalía de Justicia a Yoseline Hoffman y a los cuatro jóvenes que la agredieron sexualmente, no fue hasta el pasado 30 de junio que las autoridades pudieron avanzar en el caso y detener a la youtuber.

La joven no ha dejado de recibir insultos, amenazas o duras críticas por proceder legalmente en contra de los agresores y de la influencer que describió cómo fue la entonces menor de edad fue agredida de manera brutal por parte de algunos compañeros de escuela.

Pero contundente y fiel a su búsqueda de impartición de justicia, la joven lanzó un mensaje a todas las personas que la critican por buscar que las autoridades hagan algo con respecto a la difusión del material.

“¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arrestan a las personas o a quien arrestan? O sea, bro, si fuera por mi mis violadores estarían en la cárcel desde hace años. No sé, no entiendo. Yo no lo controlo, si se quieren quejar, quéjense con la Fiscalía, no conmigo”, sentenció de forma cruda y contundente Ainara Suárez.

¿Qué le han dicho en redes sociales sobre su denuncia?

Lamentablemente, en redes la joven no ha podido evitar que los usuarios se lancen de forma cruel en su contra, principalmente porque habría denunciado a una de las creadoras de contenido más “populares” en México.

“Obviamente pienso que la denuncia a los voladores debe ser y deben pagar, porque no importa en qué estado estabas, violación es violación y punto, pero lo que no me parece es atacar justamente a esta youtuber, we si querías hacer eso entonces deberías tbm denunciar a quien filtro el video, a las personas compartiendo ese video, a los comentarios terribles que ponían, no entiendo el porqué denunciar específicamente a una y justamente a la única FAMOSA que se le ocurrió criticar del tema”, declaró una usuaria en redes.

#YosstopInocente #ainarasuarez La chica tenia 16 años que hacia en una fiesta siendo menor de edad y consumiendo bebidas alcoholicas, la madre la dejo ir porque ella no fue capaz de medirse con el alcohol, se fue a una fiesta con algunos "amigos" pero con varios desconocidos. pic.twitter.com/TAiJJSKtql — Anybell Rios (@AnybellRios) July 1, 2021

