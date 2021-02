México.- Los trabajadores de los módulos de vacunación contra coronavirus ya no deberán tomar fotografías a las credenciales para votar ni de los pacientes, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien consideró que esta práctica pudo ser iniciada por los mismos siervos de la nación por motivos de practicidad.

Durante la conferencia de prensa vespertina, López-Gatell indicó que sólo se pide la credencial para votar para recopilar la CURP y el domicilio para dar seguimiento a las personas vacunadas para que reciban su segunda dosis y estar alerta sobre cualquier evento adverso que pueda presentarse.

Añadió que posiblemente los siervos de la nación comenzaron a tomarle foto a los pacientes y a las credenciales para facilitar el registro de los datos, sin embargo, reiteró que esto no es necesario y adelantó que ya no se hará en los módulos de vacunación.

“No es necesario, es un elemento que operativamente se comenzó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o a la credencial y no debe restringirse el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a la credencial o a su persona. (…) No vamos a seguir tomando esas fotografías, aprovecho para decirlo, así ocurrirá”, sostuvo.

Consideró que se la toma de fotografías inició por los mismos trabajadores de los módulos como un mecanismo “práctico de documentación”, pero reiteró que no es indispensable.

“Nos da la impresión de que fue un asunto operativo que se comenzó a utilizar como un mecanismo practico de documentación. En los censos de Bienestar en áreas rurales era mecanismo practico en medida que documentos necesarios para constataciones de proceso legales de Bienestar no son fácilmente accesibles en poblaciones rurales. No es fácil tener copias de identificación, entonces la costumbre llevó a que se expandiera sin tomar en cuenta esto”, comentó.

Pese a que no se seguirán tomando fotografías, dijo que sí se seguirá pidiendo a las personas que presenten sus documentos de identificación, la CURP, su domicilio y número telefónico para darles seguimiento, después de que sean vacunados.

Con información de Milenio.