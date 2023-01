México.- A fin de combatir el consumo de tabaco, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expidió una ley que prohíbe a tiendas de conveniencia, como Oxxo, exhibir cajetillas de cigarros, y en las redes sociales se ha hecho viral el video que muestra cómo se ve uno de estos establecimientos de FEMSA sin los característicos empaques detrás de las cajas.

Nadie puede negar que, a la fecha, Oxxo es de las marcas líderes en el mercado de tiendas de conveniencia, es por ello que se puede encontrar casi uno en cada esquina, de ahí la facilidad para los fumadores de entrar por una cajetilla.

No obstante, como parte de la ley que se encarga del control del tabaco, el gobierno de México mandató a tiendas como Oxxo y otros establecimientos a esconder las cajetillas de cigarros, aunque cabe aclarar que estos lugares todavía seguirán vendiendo estos productos.

Fue mediante la red social TikTok donde un internauta subió un video en el que se puede observar cómo se ve un Oxxo por dentro tras acatar las disposiciones establecidas en la ley antitabaquismo.

Pese a que la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que es a partir del 15 de enero de este 2023 cuando se prohibirá la exhibición de las cajetillas de cigarros en tiendas de conveniencia, tal parece que algunos establecimientos, como los Oxxo ya están acatando la medida.

De acuerdo a lo que se puede ver en el tiktok viral, los trabajadores de Oxxo fueron instruidos para que pusieran unas tapaderas negras de plástico en los estantes donde se encuentran los cigarros que, por lo general, están detrás de las cajas.

«Ya no pueden tener a la vista los cigarros», se puede leer en la descripción del post publicado en la plataforma virtual china.

Como era de esperarse, el video publicado en TikTok se hizo viral en poco tiempo, logrando juntar más de 3.2 millones de reproducciones, así como más de 160 mil «me gusta» y cientos de comentarios.

Ante la pregunta que el tiktoker hizo sobre si la medida que el gobierno decretó para que tiendas como Oxxo ya no enseñen las cajetillas de cigarros servirá para disminuir el consumo de estos, no fueron pocos los internautas que aseguraron que no funcionará.

«El único avance que veo es que no habrá marcas nuevas, pero igual siempre seguirá habiendo nuevos consumidores», comentó un usuario.