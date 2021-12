México.-“Como ciudadano si me dicen: ¿a quién va a apoyar de su movimiento? [Responderé:] A quien gane la encuesta”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que cuando se decida por medio de una encuesta quién será el candidato presidencial en 2024 por Morena, “sea hombre o mujer”, lo apoyará con un voto: el suyo.

“Si a mí me tocara participar, yo diría: ‘Yo voy a estar con el que gane la encuesta‘. Y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar“, aseguró.

Desde Cancún, Quintana Roo, López Obrador aclaró que únicamente apoyará a la futura o al futuro candidato con su voto, ya que no puede utilizar, como era antes, “los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato, a ningún partido”.

Con Información de Agencia