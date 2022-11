México.- Unos visitantes vivieron su peor pesadilla al quedarse atorados en un juego mecánico de Six Flags México. El momento fue subido a TikTok por un transeúnte, quien se encontraba en el parque de atracciones.

“Cuando vas a Six Flags y los que se subieron al superman llevan atorados más de una hora”, se lee en el video de la tragedia.

Al parecer una falla mecánica habría provocado que los asistentes se quedaran atorados por más de 1 hora, y no tenían escaleras ni forma de bajar del juego mecánico de Six Flags México.

Tal como lo documenta el video, la falla en el juego mecánico de Six Flags ocasionó problemas hasta en la noche.

¿El juego mecánico de Six Flags México ha tenido fallas previas?

En 2019, el juego mecánico ‘Superman’ reportó una supuesta falla que se habría provocado durante una inspección de rutina.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que elementos de seguridad llegaron al lugar y se pusieron en contacto con el personal de seguridad de Six Flags México.

Quienes dijeron que “una persona de mantenimiento había subido a pie al juego”.

La tarjeta informativa declaraba que en ningún momento alguien se había quedado atrapado dentro del juego mecánico en Six Flags México.

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tuiteó que uno de los juegos habría presentado una detención de uno de los carros y dijo que Six Flags México habría activado los protocolos internos para atender la situación.

Aparentemente se realizaron diversas labores para garantizar la seguridad de los visitantes, pero el video de TikTok de personas atoradas en el juego mecánico volvió a abrir el caso.

¿Qué dicen los usuarios sobre la pesadilla del juego mecánico de Six Flags México?

En los comentarios al video de personas atoradas en el juego mecánico de Six Flags México, varios usuarios expresaron su preocupación a través de la sección de los comentarios de TikTok.

“Yo viendo esto antes de ir a six flags”, “Eso pasa desde hace mínimo 4 años, he ido varias veces y siempre pasa lo mismo”, “Fui el 27 de octubre y nos pasó lo mismo”, “Se me quitaron las ganas de ir”, comentaron en TikTok.

Hasta el momento, Six Flags México no ha emitido un comunicado respecto a la falla presentada en el juego mecánico de ‘Superman’.

Con información de SDPnoticias