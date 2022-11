De acuerdo a la familia de la joven, recibieron mensajes sospechosos desde el número de celular de la maestra; la manera en que escribía y se expresaba los hizo darse cuenta que algo no estaba bien por lo que acudieron a las autoridades.

Detienen a Jesús

Jesús, ex pareja de la maestra fue detenido el fin de semana en la avenida Morelos, a la altura de avenida Revolución en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Alexis había sido reportado como desaparecido, luego de que Mónica Citlalli acudió por última vez a trabajar a un plantel de Quick Learning, pero nunca ingresó a la escuela.

¿Alexis ya había cometido otro feminicidio?

El novio de la maestra Mónica Citlalli ya fue detenido por ser sospechoso de la muerte de la joven y a través de las redes sociales los usuarios acusan al hombre de asesinar a otra mujer.

Se trataría de Narda Patricia Montiel Ramos, una de las ex parejas de Jesús Alexis.

De acuerdo a los usuarios, la mujer murió por broncoaspiración y un paro cardíaco, sin embargo, la noticia no trascendió ya que la familia de la víctima no pidió autopsia debido a que Jesús sugirió no realizarla porque «no era necesario lastimar más su cuerpo”.

Medios nacionales refieren que conocidos de Narda, quien era enfermera, recibieron un mensaje de su parte en el que avisó que llegaría tarde al hospital o clínica donde trabajaba, pero ya no se presentó a laborar.

Con Información de Comunicado