México.-Fue el usuario @mochomo213, quien compartió un video donde se ve cómo un automovilista le pidió a un vendedor que lo dejara probar uno de los soportes para celular que estaba vendiendo en la calle y el trabajador accedió, pero el hombre le quitó el sello de protección al producto para probarlo en su coche y luego ya no lo quiso comprar, lo que molestó al señor.

«Ahora cómo le hacemos carnal… Ahora me lo compras de a hue… no voy a venir a perder mi tiempo a lo pend…», se escuchó decir molesto al vendedor.

Al ver que el conductor se negaba a pagarle, el vendedor le abrió la puerta del copiloto y le mojó su auto con una botella de agua, lo que a su vez ocasionó la molestia del automovilista y le dijo que ya no le pagaría por su soporte.

«Te soy honesto mi hermano, no estoy a gusto con la compra que voy a comprar porque me estás obligando y no te la voy a pagar», le respondió el conductor.

Tras una larga discusión, el vendedor amenazó con agredir al conductor y llamarle a sus amigos para golpearlo por lo que finalmente el automovilista cedió y terminó comprándole el soporte para el celular que le había pedido probar.

El video de la discusión entre el vendedor y el automovilista ya suma más de 6 millones de reproducciones en TikTok y generó diversas reacciones entre los usuarios, algunos apoyaron al trabajador, otros opinaron que el conductor debió arrancarse y no pagarle nada, y también hubo algunos que señalaron que les parecía actuado.

«Arranco el coche sin decirle nada y listo». «Me sentía molesto con el vendedor hasta que supe que el comprador le quitó el sello». «A ver aquí los dos tienen algo de razón, el conductor no tenía porque quitarle el sello del pegamento» comentaron.

Vendedor ambulante amenaza a conductor pic.twitter.com/ZDArwA4nwD — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) October 31, 2022

