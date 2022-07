“Vamos a pagar solamente lo justo”: Salinas Pliego responde a AMLO

México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la autoridad fiscal busca llegar a un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el adeudo fiscal por 2 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Hay acuerdos en puerta y espero que haya entendimiento, hay juicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que deben pagar una cantidad y se está buscando acuerdo, hay entendimiento, hay diálogo, pero nosotros no podemos condonar impuestos a nadie” dijo el mandatario federal en conferencia de prensa.

Adeudo de Salinas pliego podría aumentar

Este jueves, el mandatario fue cuestionado sobre el adeudo que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que según su titular, Raquel Buenrostro, podría ascender a 40 mil millones de pesos.

Ante ello, el mandatario dijo que todos deben pagar sus contribuciones, pero acotó que Salinas Pliego, dueño de Elektra y Banco Azteca, tiene un juicio sobre este pago y también podría llegar a un acuerdo con el fisco.

“Esto lo entienden todos, incluso Salinas Pliego, él tiene un alegato y se le está escuchando como a todos, sostiene que le quieren cobrar doble, que es una especie de venganza de gobiernos anteriores, entonces se está revisando porque si hay algo injusto se tiene que reponer el procedimiento, si no, reafirmar lo que está demandando el SAT que se pague, pero está abierta la negociación”, expuso el presidente.

Hasta ahora las autoridades mexicanas habían confirmado tres créditos fiscales contra Elektra que suman más de 25 mil millones de pesos, pero en total adeudaba 34 mil millones de pesos al SAT y podría ascender el monto.

Respuesta a AMLO

A través de su cuenta de Twitter, el empresario y tercer hombre más rico de México, respondió a AMLO que pagará “solamente lo justo” de su adeudo con el SAT.

En otra publicación, Salinas Pliego respondió con insultos al periodista Hans Salazar, quien cuestionó al presidente sobre el adeudo que enfrenta el empresario.

Vamos a pagar, SOLAMENTE lo justo y apegados a la ley. Que ustedes los enajenados no entiendan que en México tenemos derecho a no estar de acuerdo con la autoridad e inconformarnos, no es problema mío, es gobierno, no son dioses y se equivocan y trabajan para el pueblo 😌

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 7, 2022