Al presumir que el tipo de cambio del dólar amaneció este viernes a 19.54 pesos, uno de sus niveles más bajos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a México le está yendo bien en materia económica porque Dios lo quiere y también porque la renegociación del acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá está dando frutos. Sin pregunta de por medio en la mañanera de este viernes, dijo que los “expertos” que cuestionan la política económica de este gobierno “están muy enojados” por los resultados que está dando.

“Según ellos, esto (el precio del dólar) es producto de la casualidad, del destino porque Dios quiere. Pues sí, Dios quiere que nos vaya bien, sin duda, pero también esto es producto de que logramos convencer al presidente Trump de que era necesario continuar con el tratado y no fue fácil, no fueron tortas de chilaquil o de tamal, o chanchamito, o Mole de Cadera, fue trabajo porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear, inclusive, una acuerdo bilateral México-Estados Unidos sin Canadá y nosotros convencimos al gobierno de Estados Unidos, y se portó muy bien el presidente Trump, para que se continuara el acuerdo”, dijo en Palacio Nacional.