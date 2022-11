México.- Uno de los hechos históricos más destacados de México, sin duda alguna, fue la Conquista, que se llevó a cabo hace 503 años. Este hecho estuvo marcado por la fusión de dos culturas totalmente distintas, cuando Hernán Cortés llegó al país, y arribó a Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, en donde él, sus hombres y sus aliados indígenas, pelearon contra los nativos, a quienes lograron someter.

Hace apenas unos días se conmemoró un aniversario más del primer encuentro entre Hernán Cortés y el tlatoani Moctezuma. Este se habría dado, según la historia oficial, el 8 de noviembre de 1519. Esto tras una larga expedición de Cortés, quien llegó desde la isla de Cuba, primero, a la Isla de Cozumel, en Quintana Roo, luego a Veracruz, y desde ahí comenzaría su odisea para llegar a Tenochtitlan, pues había escuchado cosas muy positivas del lugar, y sobre todo, de las grandes riquezas que había ahí.

El lugar en el que se habían encontrado Cortés y Moctezuma, fue en la esquina de las actuales calles de República del Salvador y Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchas veces, los historiadores han narrado cómo habría sido este encuentro.

Se dice que, al encontrarse, hubo cordialidad y respeto de ambas partes, y que incluso, Cortés quiso abrazar Moctezuma, algo que no le fue permitido por los hombres que acompañaban al tlatoani, pues tocarlo era considerado una falta de respeto, además, sus súbditos tampoco podían mirarlo a los ojos.

Luego del encuentro, Moctezuma había ofrecido el Palacio de Axayácatl a los invasores extranjeros, para que se hospedaran en él. Este era un palacio que habría pertenecido a Axayácatl, el padre de Moctezuma, y quien habría gobernado Tenochtitlan años antes. Sería en ese lugar en donde los españoles encontrarían un gran tesoro que despertaría el interés en el lugar.

El encuentro entre Cortés y Moctezuma solamente puede imaginarse. Sin embargo, también se han realizado algunas representaciones videográficas, como una que fue compartida en la red social Twitter.

Fue por medio de la cuenta del divulgador cultural Enrique Ortiz, que se compartió un video en el que se ve la recreación de la llegada de los españoles a Tenochtitlan. En una toma aérea se aprecia todo el territorio que comprendía Tenochtitlan, así como las calzadas que fueron construidas con la intención de tener la manera de llegar a tierra firme. Se observa también el lago de Texcoco, en el que se encontraba la capital mexica.

En un acercamiento, se aprecian las construcciones de pirámides y los hogares aledaños. Luego de ello se hace un acercamiento hacia la calzada de Iztapalapa, que actualmente es San Antonio Abad, y que fue por donde ingresaron los extranjeros a Tenochtitlan. Ahí se puede apreciar cómo caminan hacia la capital mexica los españoles, en caballos y con armaduras.

En la descripción del video, se puede leer que la recreación es precisamente del 8 de noviembre de 1519, el día en que Cortés y sus huestes entraron a Tenochtitlan. También se explica que el arte fue realizado por Isaac Zuren.

Se dice que Moctezuma pensó que Cortés era un Dios, pues lo recibió con el siguiente discurso: “¡Oh, señor nuestro! Te has dado fatiga, te has dado cansancio, a la tierra tú has llegado, te has acercado a tu venerable agua, tu venerable cerro: Mexico. Tú has descendido sobre tu venerable estera, tu venerable silla, (que por) breve tiempo yo te he guardado, te he cuidado; los que se fueron, tus gobernantes, los tlatoque. Itzcóatl, Huehue Motecuhzoma, Axayácatl, Tízoc, Ahuízotl, por un momento vinieron a guardar para ti, gobernaron el agua, el cerro, Mexico; en sus espaldas, tras de ellos, (llevaron) aquí la carga de tus macehuales; ¿acaso ahora vendrán a saber lo que está detrás de ellos? ¡Ojalá que uno de ellos estuviera viendo, se asombrara (con lo que) ahora en mi tiempo se realiza, (lo que) ahora yo veo, solamente lo que está detrás de nuestros señores! Ciertamente no sueño, no despierto sobresaltado, no veo entre sueños, yo no estoy soñando, ya te he visto, he mirado tu rostro; estaba ya afligido hace cinco, hace diez, yo tenía la vista allá, de cualquier manera en algún lugar, (y) tú apareciste entre las nubes, entre la niebla; de manera que esto prometieron los tlatoque, que tú vendrías a mostrarte a ellos, a tu venerable agua, tu venerable cerro, que tú vendrías a descender sobre tu venerable estera, tu venerable silla, que tú vendrías. Pues ahora ya se realizó, llegaste, te has dado fatiga, te has dado cansancio, llega a la tierra, descansa, conoce tu venerable casa de gobierno, descansa tu cuerpo; lleguen a la tierra señores nuestros”.

EN TANTO PERMANEZCA EL MUNDO, NO ACABARÁ LA FAMA Y LA GLORIA DE MEXIHCO-TENOCHTITLAN.

EN TANTO PERMANEZCA EL MUNDO, NO ACABARÁ LA FAMA Y LA GLORIA DE MEXIHCO-TENOCHTITLAN.

-Memoriales de Culhuacán- Tómense un minuto para disfrutar de esta recreación situada el 8 de noviembre 1519, el día que Cortés y sus huestes entraron a Tenochtitlan

