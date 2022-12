Al inicio de la conferencia de prensa se le notaba la voz ronca, tosió y degustó una pastilla. En enero de este año, el presidente López Obrador dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión.

No aumentará la seguridad en Palacio Nacional

“La gente no tiene ánimo de dañar”, expresó el presidente al descartar aumentar la seguridad luego de que un exmilitar logró colarse a Palacio Nacional. Dijo que aunque hay personas que insultan y se enojan, no pasa de esas expresiones. Este lunes, un hombre que aseguró ser un exmilitar intentó ingresar al salón Tesorería para hablar con el presidente y engañó al personal militar diciendo que se dirigía a las oficinas de la Secretaría de Hacienda. El 1 de marzo de 2021, otro hombre logró entrar hasta la mañanera y estar frente al primer mandatario.