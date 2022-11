México.-Un hombre de 43 años terminó paralizado luego de recibir un masaje, durante el cual le “tronaron” el cuello, en un establecimiento de baños de vapor en el estado de Puebla.

El caso se dio a conocer en redes sociales con una publicación de sus familiares, con el mensaje: “Mi nombre es Gerónimo Rodolfo Ramírez León ayer acudí a los baños de vapor Villa Frontera y pido ayuda porque el día de ayer salí inconsciente y pido justicia porque no se quieren hacer responsables ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro”.

Según relató una mujer que se identificó como su sobrina, el estilista perdió el conocimiento poco después del masaje, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia.

En el centro médico le recetaron un medicamento para desinflamar el cuello. Sin embargo, por la madrugada del 25 de noviembre presentó signos de parálisis.

Los especialistas de la segunda clínica a la que lo llevaron, el Hospital General del Norte, dieron un prónostico poco favorable para el hombre, ya que podría tener daño cerebral, mencionó su familiar.

“Que se haga justicia, que se hagan cargo lo que se tengan que hacer cargo porque mi tío tiene 43 años, lleno de vida, trabajador, tiene familia que depende de él, pues no es posible que por una negligencia esté así”, dijo en entrevista con Imagen Tv Puebla.