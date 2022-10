ADVERTISEMENT

«Es lo que siempre me reclamó mi hijo (el no estar en casa)… Sí me reclamo, ‘tú nada más firmabas cheques’ (le decía), le digo: ‘oye mi hijo, hay que trabajar'», comentó Azela Robinson, conocida por sus participaciones antagónicas en melodramas como Cañaveral de pasiones, Mi destino eres tú, Contra viento y marea.

Comentó que su hijo es muy trabajador y que actualmente se encuentra en Europa cubriendo el conflicto Ucrania-Rusia, que estalló a finales del mes de febrero.