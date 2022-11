¿Cuáles serán los límites del ‘plan B’ de reforma electoral de AMLO?

De acuerdo con López Obrador estas son las limitaciones de la nueva iniciativa de reforma a las leyes secundarias:

No es posible reducir el número de diputados plurinominales. La Cámara de Diputados conservará a los 200 legisladores electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales).

No se puede recortar dinero a los partidos. La reforma proponía que los partidos políticos solo recibieran dinero público para gastos de campaña y ya no un pago mensual como ocurre en la actualidad. También establecía una regulación a las aportaciones de terceros a las formaciones políticas.

Los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral no podrán ser elegidos mediante el voto popular. Los primeros serán designados por votación de la Cámara de Diputados y los segundos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República como ocurre actualmente.

Con información de EF