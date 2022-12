México.- En la ropa de paca muchas veces se pueden encontrar buenas prendas, tanto en el estado que se encuentran, como de buena marca, como fue el caso de una joven que compró una vestido caro por solo 250 pesos. Posteriormente la joven descubrió que dicho vestido tenía un costo de más de 11 mil pesos, hecho que dio a conocer en su cuenta de TikTok en su perfil @rrrqqqnnn.

Regina mostró el vestido frente al espejo y explicó que solo lo compró por 250 pesos, aunque en un inicio se le hizo caro, pero después se dio cuenta de la realidad cuando vio que la marca era Saloni y el precio en tienda era de 11 mil 107 pesos. “Yo pensando que encontré un vestido bonito en la paca pero medio caro, en 250 pesos… Se me ocurrió buscarle en internet…, ahora sí me la rifé”, dijo. El video se hizo viral en redes sociales, con comentarios como: “Se ve increíble”; “la gente no soporta la suerte de alguno, está lindísimo”; “La verdad es posible encontrar ropa original en los mercados sin saber, la gente rica dona su ropa”.

Con información de Medio Tiempo