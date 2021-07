México.-La revista británica The Economist volvió a lanzar una dura crítica contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien comparó con el actor mexicano Cantinflas por lo ambiguo de la pregunta que se realizará en la consulta popular contra expresidentes el próximo 1 de agosto.

Luego de que en mayo la publicación calificó al mandatario como un peligro para México, en su más reciente editorial aseguró que el cuestionamiento que se formulará el 1 de agosto “pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”.

La particular manera de expresarse del cómico mexicano Cantinflas fue reconocida por la Real Academia de la Lengua Española con el verbo “cantinflear” que significa hablar sin decir nada.

Inicialmente, lo previsto era que en la consulta, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se preguntase si se debía enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Pero la Suprema Corte modificó el cuestionamiento de manera que se les preguntará a los mexicanos si están de acuerdo en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos”.

·¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte.

La publicación británica destacó que la intención del presidente mexicano, de recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a alguien “es una parodia del Estado de Derecho”, y subrayó la relación “afectuosa” entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y López Obrador.

The Economist subrayó que López Obrador ya no es invencible, luego de los resultados de las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, donde su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y su partido perdió la hegemonía en Ciudad de México.

La revista afirmó que el mandatario sufre por el mal manejo de la pandemia, la recesión económica relacionada a la misma, así como “un crimen violento sin cesar”.

Es por ello que, dijo, para distraer la atención de las fallas políticas “el presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir”.

Esta es la segunda vez que The Economist critica al mandatario, pues el pasado 27 de mayo dedicó la portada de su edición latinoamericana a López Obrador bajo el título “El falso mesías de México”, junto a una imagen del presidente rodeado de soldados y una planta petrolera de Pemex.

Tras la publicación, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, envió una carta a la revista en la que calificó de “absurdo” su contenido y aseguró que la portada “es la síntesis de la exasperación” de las élites.

Next month's national referendum on the case confirms that, in fighting corruption, AMLO prefers theatre over substance https://t.co/V2P7XqEvmT

— The Economist (@TheEconomist) July 18, 2021