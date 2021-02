México.-Desde hace algunos meses y debido a la pandemia derivada las autoridades del país decidieron cerrar de forma temporal los teatros, para evitar contagios de covid-19. Sin embargo, dicha medida ha afectado a los actores, quienes obtienen ingresos por su trabajo en las puestas en escena, tal es el caso de Germán Ortega quien pide la reapertura de los teatros. En una entrevista con Sale el Sol, Germán Ortega pidió a las autoridades de la Ciudad de México reabrir los teatros para que así pueda trabajar y generar ingresos.

Al borde del llanto, el comediante mencionó que tiene deudas.

“¿Cómo le voy a hacer para pagar mi luz? ¿Qué hago? Si yo estoy desesperad, imagínate a mis compañeros. Me acabo de enterar que Benito Castro no tiene trabajo, de Ricardo Hill”.

A pesar de que las autoridades han mencionado que los teatros pueden abrir con un aforo del 30 por ciento, Germán Ortega asegura que este porcentaje de público no es suficiente para poder pagar las nóminas de las personas que trabajan en las puestas en escena.

“¿Qué quieren que hagamos? No sales, solamente que presentes un monologo para poder solventar el 30 por ciento de entradas. No puede existir Hoy no me puedo levantar porque con un 30 por ciento no alcanza a pagar acá”, mencionó el actor. Finalmente, Germán Ortega reveló que debido a que por ahora no está trabajando en el teatro tiene deudas, pero aclaró que no está en la bancarrota.

“Debo colegiaturas, ya me cancelaron tarjetas (…), no les digo que me estoy muriendo de hambre, tengo miedo, tengo pánico y hablo en nombre de muchos compañeros que no tienen trabajo. Afortunadamente yo hago mis propias producciones, pero hay actores que están esperando una obra para que se les llame y trabajemos”, explicó el comediante.

Con Información de Agencia