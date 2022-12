ADVERTISEMENT

“No, eso es lo que quisieran nuestros adversarios (ruptura en Morena en Coahuila), pero no pasa nada. Hasta en el caso de que alguien se inconformara y dijera ‘me voy’, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa, y si no hay elementos o pruebas, si nada más es porque yo quería y soy muy importante, y como no me tomaron en cuenta, pues me voy, además me están tirando un lazo los del bloque conservador”, dijo.