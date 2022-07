México.-La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, puso en su lugar al ex presidente Vicente Fox, tras uno de sus acostumbrados tuits poco diplomáticos.

Todo comenzó cuando, en su cuenta de Twitter, Tatiana Clouthier anunció este martes 12 de julio un crecimiento de inversiones en el país por parte de la compañía Chobani.

“Pues grandes noticias vendrán para seguir creciendo inversiones: yogurth, leche de avena, y muchas cosas mas. Gracias Mr. Tolga @chobani”, escribió Tatiana Clouthier.

Horas más tarde, Vicente Fox reaccionó al anunció de la secretaria de Economía: “A como le hechas crema a los tacos!!”

Tatiana Clouthier dice que Vicente Fox necesita atención

Ante la respuesta de Vicente Fox a su tuit, Tatiana Clouthier acusó que el ex presidente está necesitado de atención.

En este sentido, la funcionaria lamentó que se viera en la necesidad de responder al tuit del ex mandatario de esa manera.

“Estimado Vicente, no cabe duda que necesitas atención. Que pena, no es x aquí”, dijo Clouthier.

Sin embargo, Tatiana Clouthier señaló que sigue agradeciendo el “regalo al país” de Vicente Fox por su victoria en las elecciones presidenciales en el año 2000.

“Y no obstante ésto… sigo agradeciendo tu regalo al país en el 2000″, destacó.

Y es que el triunfo electoral de Fox en el 2000 representó un alto a la hegemonía priista que imperó por más de 70 años.

Es importante mencionar que Tatiana Clouthier estaba afiliada al PAN cuando Vicente Fox obtuvo el triunfo electoral en el 2000.

La actual secretaria de Economía perteneció al PAN en el periodo de 1990 al 2005. No obstante, decidió renunciar a su militancia panista de 15 años tras la elección de Manuel Espino como dirigente nacional del PAN.

En aquella ocasión, Tatiana Clouthier acusó al PAN de ir en contra de los valores que lo fundaron, de no tener claridad en su proyecto de nación y de parecerse al PRI.

“Tristemente veo que nuestro partido no ha mostrado tener un proyecto claro y definido ahora que es gobierno a nivel federal. Vemos al Presidente por un lado, nosotros por otro, parece que se gobierna más con el PRI que con el PAN. El PAN se sacó al priísta que todos llevamos dentro y este afloró en las prácticas: compra de voluntades, regala o intercambia puestos, amenaza”.

