En 311 días de emergencia sanitaria por Covid-19 en México, trabajadores de ambulancias particulares no han parado un solo día. Aunque es personal médico en primera línea no ha sido incluido en el plan de vacunación prioritaria del gobierno federal. En la misma situación se encuentran empleados de funerarias que están expuestos al virus en todo momento.

Asociaciones de funerarias y ambulancias privadas han hecho varios intentos para que las autoridades los tomen en cuenta. Nunca les ha dicho que no, simplemente no les han contestado las cartas. Lamentan que las autoridades no los tomen en cuenta a pesar de que su trabajo es de alto riesgo y han evitado un colapso.

Roberto es empleado de una funeraria de Veracruz. Cuando habla de la muerte lo hace con un particular respeto, convive con ella todos los días desde hace 20 años. Para este veterano de los servicios funerarios, que prefiere referirse a los cuerpos como «personas trascendidas», la crisis de muerte desatada por la Covid-19 ha resultado cruel.

Desde marzo pasado, Roberto ha visto en primera fila el aumento de fallecimientos. Ve al virus de frente y lo desafía sólo con equipo de protección personal. Así seguirá. Por ahora no tendrá vacuna.

«Me ha tocado hasta 10 personas que fallecen en un día, ya sea por Covid, por probable Covid o por neumonía atípica Hemos tenido familias que lamentablemente han hecho el contrato por el papá y a los 10, 15 días, la hija también murió. Eso quiere decir que cuando estuvo aquí haciendo el contrato, estaba infectada. Nos han tocado hasta cinco de la misma familia en máximo 30 días», asegura.

Dos ejemplos

13 de diciembre de 2020. Petición de vacunas para 49 mil 200 empleados. «Lic. Andrés Manuel López Obrador: La Asociación Nacional de Directores de Funerarias A.C. solicita que el personal de empresas de servicios funerarios sea considerado colectivo prioritario para la vacunación contra el Covid-19. Este es el momento de ser prudentes y no jugar a ser héroes ni mucho menos convertirnos en un foco de contagio». Estatus de la carta: sin respuesta.

Otra. El 25 de enero de 2021, el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios, COMESEF, envió una carta en la que solicitó al presidente que intervenga para que el sector funerario reciba la vacuna «nos encontramos en la primer línea de acción como último eslabón de contención del cerco sanitario de la pandemia». Estatus de la carta: sin respuesta.

«Más que reconocimiento, queremos la vacuna. Sólo así podríamos seguir con esta labor tan importante que es atender a las familias que pierden a un ser querido. En el sector funerario ya tenemos muchos conocidos fallecidos por Covid-19 que murieron atendiendo a las familias mexicanas», asegura Mario, dueño de una funeraria en la Ciudad de México.

«Nosotros también somos héroes porque somos los que tenemos que hacer los servicios para que esto no colapse. Somos héroes, estamos en riesgo, que nos den nuestro lugar», afirma Roberto, quien todos los días sale de casa con temor a contagiarse y enfermar a su esposa y dos hijos.

Personal de ambulancias privadas enfrenta sin vacuna la saturación de hospitales

El aumento de casos de Covid-19 ha puesto en jaque al primer eslabón de la atención médica. Personal de ambulancias privadas da servicio las 24 horas. Lo más complicado: encontrar las camas disponibles que tanto presumen las autoridades de salud.

«Una ambulancia ha recorrido hasta siete hospitales en la Ciudad de México y el paciente terminó en Puebla porque simple y sencillamente no se consiguió cama en la Ciudad de México», asegura Miguel Mata, presidente de la Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria.

«Cada que recibimos una llamada por un paciente Covid nos genera miedo y preocupación, porque es un ¿dónde lo voy a llevar, cuánto tiempo me voy a tardar, cuánto tiempo voy a exponer al personal a estar en contacto con el paciente?», agrega.

El personal de ambulancias privadas tampoco está en la lista de vacuna prioritaria del gobierno. «No hemos tenido respuesta, hemos buscado la forma de contactar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hemos mandado cartas, hemos llamado y siempre es aquí no es y no tenemos respuesta», dijo Miguel Mata en entrevista con Latinus.

«Vamos a tener que esperar a sí quiera ser considerados. Nos gustaría que alguien nos voltee a ver y nos diga que tú vacunación es en dos, tres, cuatro meses. Nos gustaría saber que alguien nos tiene en la lista, pero no. No lo hemos escuchado», asegura.

con información de Latinus