Mortalidad y alcohol

En México el consumo de alcohol es la cuarta causa de mortalidad, no solo porque es uno de los principales factores de riesgo para la carga de enfermedad, también porque bajo sus efectos, ocurren varios accidentes. El Inegi reportó 6 mil 521 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, de las cuales 5 mil 966 corresponden a hombres y 555, a mujeres.

Según el Gobierno federal, cada año mueren 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. México ocupa el 7º lugar mundial en muertes por esta causa.

Con información de Heraldo de México