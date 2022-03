México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se cuestionó si cometió un error al invitar a Lilly Téllez al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto debido a que la senadora Lilly Téllez, ahora en la bancada del PAN, aseguró que le daría gusto meter a la cárcel a AMLO y a “sus cómplices”.

Desde la conferencia mañanera del 22 de febrero, AMLO planteó que su único error con Lilly Téllez fue haberla invitado a participar de la Cuarta Transformación y Morena en 2018.

“Esta señora (Lilly Téllez) que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice? Si lo único fue que cometí a lo mejor el error de invitarla ¿pero en qué la dañé? En nada”

AMLO

AMLO: Lilly Téllez traicionó al movimiento

AMLO aseguró que Lilly Téllez, como otros políticos, hombres y mujeres, traicionaron el movimiento al que los invitó.

Sin embargo, el mandatario aseguró que él es el culpable, por hacerlos parte de la 4T a la que traicionaron y recordó que “eso no pasa con la gente humilde”.

“Hay políticos, mujeres, hombres, que les dimos la oportunidad, yo soy el responsable, soy culpable, porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento y eso no pasa con la gente humilde”

AMLO

Asimismo, aseveró que la intensión de Téllez de meterlo a la cárcel se debe a “un pensamiento conservador”.

Por otra parte, AMLO aclaró que si gobierno busca continuar con la discusión sin caer en la violencia “aún con la guerra sucia”

La senadora por Sonora, Lilly Téllez aseguró que quiere meter a la cárcel a AMLO; sin embargo, aclaró que no se trataría de un acto de venganza sino de justicia.

La legisladora aclaró que no estaba en sus planes entrar a la política, pero si llegara a la presidencia, “no hay nada que le gustaría más” que enviar al presidente a la cárcel, así como a los miembros de su gabinete.

‘’No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’’

LILLY TÉLLEZ

Por otra parte, aseveró que se siente capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2024, a pesar de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México es una de las favoritas de AMLO.

Con Información de Agencia