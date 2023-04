México.-Las cámaras de seguridad son un objeto utilizado para documentar cualquier hecho y tener evidencia de algún tipo de delito. El constante monitoreo provoca que otros sucesos queden grabados y puedan ser difundidos en redes sociales.

En Twitter se compartió el clip de solo 28 segundos que muestra el momento en que una motocicleta se estacionó a lado de un vehículo de color blanco. En cuestión de segundos, el acompañante del biker descendió y encaró al automovilista, mismo que logró huir del lugar.

Los rateros corrieron a su transporte para alcanzar a la víctima y así conseguir el objetivo, mas jamás imaginaron que este volvería para cobrar venganza. Al momento de abordar la moto y comenzar la persecución, los presuntos agresores notaron que el coche venía en reversa, pero ya era muy tarde para quitarse del camino.

El dúo de victimarios quedaron debajo del auto; con la adrenalina necesaria, los ladrones se levantaron y dejaron el lugar de los hechos para no ser detenidos. La moto utilizada para delinquir quedó en el pavimento, mas fue notorio que no podía ser usada para el escape.

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones y 22 mil “Me gusta”.

“Las cucarachas sobrevivieron desafortunadamente. Me encanta cómo la camioneta retrocede de manera solidaria”, “Sacrificó su auto por el bien de la comunidad”, “¿Alguien notó que el último tipo que corría le disparó al conductor?”, o “Con suerte, todavía los atropelló cuando iban a pie. Detente cuando el catalizador caliente esté encima de uno de ellos”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.

Driver was not having it pic.twitter.com/LHHrLsqaWH

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) April 18, 2023