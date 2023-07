Jalisco.-Un hombre compartió su experiencia cuando se negó a cambiar su asiento, que estaba del lado de la ventana del avión, por el de una mujer, la cual quería ir a lado de su hija, y su asiento estaba en la fila trasera en medio del pasillo y la ventana.

Fue a través de un foro en la plataforma Reddit donde el hombre, que guardó su anonimato, compartió su experiencia de negarle el asiento a una mujer que quiso cambiarlo, ya que este se encontraba a lado de su hija.

El hombre sostuvo que la mujer que le quería cambiar el asiento, con el pretexto que era para estar con su hija, realmente lo quería porque este iba de lado de la ventana; sin embargo, dice que se negó a hacerlo y que no era su problema que la mujer reservara mal el asiento.

Agregó que la mujer iba con un grupo de turismo, mismo con el que pudo haber intercambiado su lugar para que ella y su hija estuvieran juntas; sin embargo, no lo hizo así.

Fue entonces que contestó a la mujer que no le cambiaría su lugar y que no era su problema, por lo que no tuvo más remedio que regresar a su lugar.

¿Qué pasó al final?

Los mismos usuarios en Reddit preguntaron al hombre lo que había pasado después de negarse a dar su asiento, a lo que este respondió que la mujer se retiró enojada con lo sucedido, pero que no insistió.

Después, admitió que la menor se comportó de manera adecuada y no hizo ningún ruido o algo que le molestara y que, de hecho, este decidió tomar una pastilla para dormir y así pasar su vuelo, mismo que salió desde Japón, aunque no compartió el destino.

La publicación generó distintos comentarios en las redes sociales, donde los usuarios debaten si fue o no correcta la decisión del hombre al negarse al darle el asiento a la mujer.

